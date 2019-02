ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભ મેળાનો આજથી પ્રારંભ

જૂનાગઢ નજીક ભવનાથ તિર્થક્ષેત્રમાં આવેલાં સુપ્રસિધ્ધ ભવનાથ મહાદેવ મંદિરે આજે ધ્વજારોહણ કરાયા બાદ શિવરાત્રીનાં કુંભમેળાનો ભકિતભાવપૂર્વક પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. ‘હર…હર…મહાદેવ…હર..’અને ‘જય…ભોલે…બમ…ભોલે…’નાં નાદ સાથે પ્રારંભ થયો છે પાંચ દિવસનાં આ કુંભમેળામાં ભાવિકોની ઉપÂસ્થતિ રહેશે અને દરરોજ સંતવાણીનાં કાર્યક્રમો પણ યોજવામાં આવશે આજે મેળાનાં પ્રારંભે સંતો-મહંતો, મહામંડલેશ્વર, પદાધિકારીઓની ઉપÂસ્થતિ રહી હતી. ૩૩ કરોડ દેવતાનો જયાં વાસ છે એવા ગિરનાર અને ભવનાથ ક્ષેત્રની ભૂમિ અત્યંત પાવનકારી છે દર વર્ષે અહીં શિવરાત્રીનો મેળો યોજાય છે જેમાં લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડતાં હોય છે આ વર્ષે પણ આજ તા.ર૭ ફ્રેબુઆરીથી તા.૪ માર્ચ દરમ્યાન શિવરાત્રીનાં કુંભમેળાનો પ્રારંભ થયો છે લાખોની સંખ્યામાં આવતાં ભાવિકો માટે ભજન-ભોજનની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જૂનાગઢ જીલ્લા કલેકટર સૌરભ પારઘીનાં માર્ગદર્શન હેઠળ જૂનાગઢ વહિવટી તંત્ર દ્વારા અનેકવિધ પગલાઓ લેવામાં આવ્યા છે જયારે બીજી તરફ જૂનાગઢ જીલ્લા પોલીસવડા સૌરભસિંઘનાં માર્ગદર્શન હેઠળ પણ તકેદારીનાં પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત જીલ્લા પંચાયત તંત્ર, મહાનગરપાલિકા તંત્ર, વનવિભાગ, પીજીવીસીએલ તંત્ર, એસટી તંત્ર વગેરે દ્વારા પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે સાધુસમાજ, સંતો, ધાર્મિક સંસ્થાઓ અને ઉતારા મંડળ દ્વારા પણ વિવિધ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ભાવિકોની સુખાકારી માટે લાઈટ, રસ્તા, પાણી સહિતની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. ખાસ સેવા માટે આવતાં સેવાકીય પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા લોકો દ્વારા વિનામુલ્યે એક જ પંગતે પ્રસાદ, ભોજનની પણ વ્યવસ્થા થઈ ચુકી છે અને અન્નક્ષેત્રો પણ ધમધમવા લાગ્યા છે. આતિથ્ય ભાવનાને ઉજાગર કરતાં રસોડાઓ ખુલી ગયા છે અને આવનારા ભાવિકોને પ્રેમથી પ્રસાદ ભોજન કરાવવામાં આવશે જયારે રાત્રીનાં સમયે ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં સંતવાણી સહિતનાં કાર્યક્રમો પણ યોજવામાં આવશે આમ શિવરાત્રી મેળાના પ્રારંભ સાથે જ ભવનાથ તિર્થક્ષેત્ર ભાવિકો અને સંતોથી ઉભરાઈ રહ્યું છે. આ મેળાનાં ખાસ આકર્ષણ રૂપ સંતોનાં દર્શનનો લ્હાવો ભાવિકોને પ્રાપ્ત થાય છે. છ દિવસનાં મેળામાં શાંતિપૂર્ણ રીતે સંપન્ન થાય તે માટેની અનેકવિધ પગલાઓ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યાં છે ખાનગી વાહનો, એસ.ટી., રેલ્વે વગેરેમાં આવીને ભાવિકો ભવનાથ તરફ જઈ રહ્યાં છે અને હાલ મનખાં…હાલ મેળે…એવું વાતાવરણ સર્જાયું છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.