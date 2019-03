ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભ મેળામાં ભાવિકો નિર્ભય રીતે મેળો માણી શકે તે માટે અભેદ સુરક્ષાચક્ર ગોઠવાયું

જૂનાગઢ ખાતે યોજાયેલ ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભમેળામાં લાખોની સંખ્યામાં ભાવિ-ભક્તો આવનાર હોય તેમજ આ કુંભમેળામાં યુપીનાં મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ, ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તેમજ અન્ય મહાનુભાવો હાજર રહેનાર હોય ત્યારે જૂનાગઢ રેન્જનાં આઈજીપી સુભાષ ત્રિવેદી તથા જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસવડા સૌરભસિંઘના માર્ગદર્શન હેઠળ હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઇ જડબેસલાક બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવેલ છે. આ કુંભમેળામાં સુરક્ષા માટે ૨ આઇપીએસ, ૧૪ ડીવાયએસપી, ૩૦ પોલીસ ઇન્સ., ૧૫૦ પોલીસ સબ ઇન્સ., ૪૦૦ પોલીસ સ્ટાફ સહિત હોમગાર્ડ, જીઆરડી, ટ્રાફિક જવાનો, મહિલા પોલીસ તેમજ ૩ એસઆરપી કંપની મળી કુલ આશરે ૨,૫૦૦ અધિકારીઓ તથા પોલીસ સ્ટાફને ખાસ તૈનાત કરવામાં આવેલ છે. આ ઉપરાંત કુલ ૩૦ જેટલી રાવટીમાં પણ પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવેલ છે. હથિયારધારી માણસો પણ ગોઠવવામાં આવેલ છે.

આ સમગ્ર મેળામાં બંદોબસ્ત માટે મેટલ ડિટેક્ટર રાખી, ખાસ ચેકીંગ હાથ ધરવામાં આવેલ

છે. અને ભવનાથ તળેટી રૂપાયતન ત્રણ રસ્તા તથા સ્મશાન ત્રણ રસ્તા ખાતે અમદાવાદ, વડોદરાથી ખાસ બેગેજ સ્કેનર મંગાવી, યાત્રાળુઓને સામાનનું ચેકીંગ કરવા માટે ખાસ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. જૂનાગઢ રેન્જનાં આઈજીપી સુભાષ ત્રિવેદી તથા જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસવડા સૌરભસિંઘના માર્ગદર્શન હેઠળ જૂનાગઢ ડિવિઝનના ડીવાયએસપી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, ભવનાથ પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર આર.એમ.ચૌહાણ સહિતના અધિકારીઓ તથા સ્ટાફ દ્વારા ખાસ મેળા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવેલ છે. આ મેળા બંદોબસ્તમાં વોચ ટાવરની વ્યવસ્થા કરી, દૂરબીન, વોકિટોકી સાથે માણસો રાખી, ખાસ વોચ રાખવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે.

જૂનાગઢ શહેર વિસ્તારમાં પ્રવેશતા માર્ગો ઉપર વાહન ચેકીંગ માટે ચેક પોસ્ટ ઉપર પોલીસના માણસો દ્વારા ખાસ વાહન ચેકીંગ હાથ ધરવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત મેળાની ભીડમાં ચોરી, પિક પોકેટિંગ, છેડતી, કેફી પીણું પી ને ફરતા લુખ્ખાં તત્વો વગેરે જેવા બનાવો રોકવા તેમજ ગુન્હેગારોને ઓળખવા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તથા એસ.ઓ.જી. તેમજ ડી સ્ટાફના માણસોને ખાસ સાદા કપડામાં તૈનાત કરી, ગુન્હેગારો ઉપર વોચ રાખવા ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત આવા આવારા તત્વો તથા ગુન્હેગારો ઉપર નજર રાખવા બહારના જિલ્લાઓની ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તેમજ સ્પેશ્યલ ઓપરેશન ગ્રુપના માણસોને પણ ખાસ ફરજ ઉપર બોલાવવામાં આવેલ છે. વધુમાં જૂનાગઢ શહેરમાં પણ ખાસ રાત્રી દરમ્યાન ચેકીંગ હાથ ધરી, હોટલ ધાબા ચેક કરવાની તથા પ્રોહીબિશનના બુટલેગરોને ચેક કરી, ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ડામવા માટે સતત નાઈટ દરમ્યાન શિવરાત્રી સુધી જુદી જુદી ટિમો બનાવી, કોમ્બિગ સાથે ચેકીંગ હાથ ધરવા પણ ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં ખોવાયેલા અને ગુમ થયેલાં માણસો, બાળકો અને મહિલાઓ માટે ખાસ સ્કવોડની રચના કરવામાં આવેલ છે. દરમ્યાન જૂનાગઢ રેન્જનાં આઈજીપી સુભાષ ત્રિવેદી તથા જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસ વડા સૌરભસિંઘ સહિતના અધિકારીઓએ જાતે સમગ્ર ભવનાથ તળેટી વિસ્તારમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરી, એરિયા ડોમીનેશનની કામગીરી હાથ ધરી, બંદોબસ્તનું નિર્દેશન કરી, સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવેલ હતી. વધુમાં, જૂનાગઢ પોલીસ દ્વારા ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભ મેળામાં જડબેસલાક બંદોબસ્ત ગોઠવી, યાત્રાળુઓ મેળામાં નિર્ભય રીતે ફરી શકે અને કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઇ રહે તે માટે પગલાંઓ લેવામાં આવી રહ્યાં છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.