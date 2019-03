ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભ મેળાનો આજે બીજા દિવસે યોજાશે ડમરૂં યાત્રા

ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભમેળાનો આજે બીજા દિવસ છે ત્યારે આજે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યાં છે. જેમાં બપોરે ૩ કલાકે ગિરનાર તળેટી પા‹કગ ખાતે ગિરનાર રોપ-વેનાં સાધનોની પ્રદર્શની યોજાશે. તેમજ સાંજે ૪ થી ૬ કલાકે ભૂતનાથથી ભવનાથ સુધી ડમરૂં યાત્રા યોજાશે. સાંજે ૬.૩૦ કલાકે લેસર અને લાઈટ શો યોજાશે. જયારે રાત્રે ૮ થી ૧૧ દરમ્યાન પ્રકૃતિધામ ભવનાથ ખાતે શ્રી ભરતભાઈ બારૈયા અને સુશ્રી શિતલબેન બારોટ દ્વારા શિવતાંડવ અને શિવ ઉપાસના થશે. આજે યોજાનારા કાર્યક્રમ દરમ્યાન કૃષિ મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ, શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી દિલીપકુમાર ઠાકોર ખાસ ઉપÂસ્થત રહેશે.

જૂનાગઢ નજીક આવેલાં ભવનાથ તિર્થક્ષેત્રમાં પ્રતિવર્ષની માફક આ વર્ષે પણ ગઈકાલે મહાવદ નોમનાં દિવસે ભવનાથ મહાદેવને ધ્વજારોહણ કરાયા બાદ ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભમેળાનો ભકિતભાવ પૂર્વક પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે હર..હર..મહાદેવ..હર..નાં નારાઓ ગુંજી ઉઠયાં છે અને શ્રધ્ધાળુઓનો પ્રવાહ ભવનાથ તળેટી તરફ જઈ રહ્યો છે. ભવનાથ ખાતે યોજાતો શિવરાત્રી મેળો આગવું અને અનેરૂં સ્થાન ધરાવે છે આ મેળામાં દર વર્ષે લાખોની સંખ્યામાં માનવમેદની ઉમટી પડે છે ત્યારે આ વર્ષે પણ અંદાજીત દસેક લાખ ઉપરાંતની જનતા ઉમટી પડશે તેવી ધારણા છે લાખોની સંખ્યામાં આવતાં ભાવિકોની સુખ-સુવિધા માટે અનેક પ્રકારનાં પગલાં લેવામાં આવ્યા છે તેમજ જૂનાગઢ જીલ્લા વહીવટી તંત્ર, જૂનાગઢ જીલ્લા પોલીસ તંત્ર, જૂનાગઢ વનવિભાગ, જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા તંત્ર, સંત સમાજ, સેવાકીય સંસ્થા, ઉતારા મંડળ વગેરે દ્વારા પણ ભારે જહેમત ઉઠાવવામાં આવી રહી છે. ભવનાથ વિસ્તારનાં વિવિધ અખાડાઓનાં સંતો પણ દેખરેખ ઉપર ધ્યાન રાખી રહ્યાં છે ધાર્મિક સ્થળોએ અને વિવિધ જ્ઞાતિઓનાં ઉતારાઓમાં તેમજ સેવાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા ભાવિકો માટે પ્રસાદની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અનેક અન્નક્ષેત્રો ધમધમી રહ્યાં છે ફકત સેવાનું જ પુનિત ભાથું બાંધવા આવેલાં અનેક સેવાભાવીઓ પોતાની સેવા આપી રહ્યાં છે. તળેટી વિસ્તારમાં જતાં માર્ગે ભાવિકોનો પ્રવાહ અવિરત વહેતો જાવા મળે છે ખાનગી વાહનો, એસટીની બસો, ટ્રેન દ્વારા પણ ભાવિકો ભવનાથ પહોંચી રહ્યાં છે. શિવરાત્રી મેળાનાં ખાસ આકર્ષણ એવા દિંગબર સાધુઓ પણ પોતાનાં અખાડા અથવા તો આસનો લગાવીને બેસી ગયા છે અને જય ગિરનારી..હર ભોલે.., બમ ભોલે..નાં નાદ સાથે નિજાનંદની મસ્તીમાં ખોવાય ગયેલા છે. ભજન, ભોજન અને ભકિતનાં ત્રિવેણી સંગમ સમા શિવરાત્રી મેળા દરમ્યાન રાત્રીનાં સંતવાણીનાં પણ અનેરા કાર્યક્રમો યોજાશે અને જાણીતા કલાકારો દ્વારા સંતવાણી રજુ કરવામાં આવશે.

