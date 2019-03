ભવનાથ ખાતે યોજાયેલો ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભમેળાનો આજે ત્રીજા દિવસ – ૧ લાખથી વધુ લોકોએ માણ્યો મેળો

ભવનાથ તળેટી ખાતે મહાવદ નોમથી તા.ર૭-ર-૧૮ થી તા.૪-૩-૧૮ સુધી ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભમેળો શરૂ થયો છે. આ મેળાનાં પ્રારંભે ધ્વજારોહણ બાદ વિધિવત રીતે શરૂઆત થઈ હતી અને આજે મેળાનો ત્રીજા દિવસ છે ત્યારે આ મેળા દરમ્યાન વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ યોજવામાં આવી રહ્યાં છે. સંતોનાં આગમન સાથે મેળામાં દિવ્યતાની અનુભૂતિ થઈ રહી છે. આજે ઉત્તરપ્રદેશનાં મુખ્યમંત્રી આદિત્યનાથ તેમજ ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી આજે યોજાનારા સંત સંમેલનમાં ઉપÂસ્થત રહેનાર છે ત્યારે તેને લઈને તંત્ર દ્વારા તૈયારી કરવામાં આવી છે તો બીજી તરફ મેળાનાં બીજા દિવસથી જ લોકોનો ઘસારો શરૂ થયો હતો અને એક લાખથી વધારે માણસોએ આ મેળાની મોજ માણી છે અને જેમ-જેમ દિવસો પસાર થાય છે તેમ વધુને વધુ લોકો આ મેળામાં આવી રહ્યાં છે. ખાસ કરીને શનિ-રવિ અને સોમ ભારે ટ્રાફિક રહેશે. તેમ મનાઈ છે તો બીજી તરફ રાત્રીનાં સંતવાણીનાં કાર્યક્રમો, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, લેસર-શો વગેરે પણ આકર્ષણ જગાવ્યું છે.

ગઈકાલે ડમરૂં યાત્રાનો કાર્યક્રમ પણ યોજાયો હતો જેમાં સંતોની ભવ્ય યાત્રા નિકળી હતી. ગિરનાર કુંભ મેળામાં રાત્રીનાં સમયે તો અલગ નજારો જાવા મળે છે. અવનવી રોશની સાથે નવું આકર્ષણ ઉભું કરેલ છે. અહીં આવનારા ભાવિકો માટે ધાર્મિક સ્થળો અને અન્નક્ષેત્રમાં પ્રસાદની પણ સુંદર વ્યવસ્થા જળવાઈ રહી છે. ભÂક્ત, ભોજન અને ભજન અને સેવાનાં ત્રિવેણી સંગમ સમો આ મેળો ધાર્મિકતાનું અનેરૂં વાતાવરણ પુરૂં પાડી રહેલ છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.