ભારે ઉત્સુકતા-ઉત્સાહ વચ્ચે વિંગ કમાન્ડર અભિનંદન ભારત પરત

વિંગ કમાંડર અભિનંદન પાકિસ્તાનથી ભારત પરત . માતા-પિતા પણ તેમને લેવા વાઘા બોર્ડર પહોંચ્યા હતા. વિંગ કમાંડરનું સ્વાગત લોકોએ ઢોલ-નગારા વગાડીને કર્યું હતું. લોકો પોસ્ટર અને ફુલ-હાર પણ લાવ્યાં હતા. અહીં રોજ થનારી બીટિંગ રિટ્રીટ સેરેમની રદ કરવામાં આવી હતી. અભિનંદન ભારત પર આવ્યાં બાદ અનેક પ્રકારના ટેસ્ટ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઇ

તપાસમાં જો તેમની સાથે કોઈ બળજબરી, ટોર્ચર કે ફિઝિકલ હેરેસમેન્ટ કરવામાં આવ્યાં હશે તો ઈન્ટરનેશનલ રેડ ક્રોસ સોસાયટી તેમની તપાસ કરશે અને તે બાદ ઈન્ટરનેશનલ કોર્ટ ઓફ જસ્ટિસમાં પાકિસ્તાન વિરૂદ્ધ કેસ કરવામાં આવી શકે છે. #junagadh#news#adhinandan#air

