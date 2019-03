સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગની કલ્યાાણકારી યોજનાની જાણકારી આપતા કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી રામદાસ આઠવલે

ભારત સરકાર નાં સામાજિક ન્‍યાય અને અધિકારીતા મંત્રી રામદાસ આઠવલેએ જૂનાગઢના સરકીટ હાઉસ ખાતે પત્રકારોને ભારત સરકાર નાં સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ તળે અમલી વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓની જાણકારી પત્રકારોને આપતા જણાવ્યુ હતુ કે સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, દિવ્‍યાંગજનો વગેરે માટે જરૂરીયાત ધરાવતા વ્યક્તિ/પરિવાર માટે આર્થિક ઉન્નમુલન માટે કાર્યાન્વીત વિવિધ કલ્‍યાણકારી યોજનાઓનો પરિચય આપ્‍યો હતો. મંત્રી એ જણાવ્‍યું હતું કે, દેશની મોટા ભાગની જન સંખ્યાનું પ્રતિનિધિત્‍વ સામાજિક ન્‍યાય અને અધિકારીતા વિભાગ ધરાવે છે. તેમણે અનુસુચિત જાતિ અને જન જાતિના વિધાર્થીઓ માટે ઉચ્ચ અભ્‍યાસ માટેની વિવિધ આર્થિક સહાય યોજના ઉપરાંત વિદેશ અભ્‍યાસ, વ્‍યવસાય માટે મળતી લોન વગેરેની માહિતી આપી હતી. અસ્‍પૃશ્યતા અંગે તેમણે જણાવ્‍યું હતું કે અસ્પૃશ્‍યતા એ સમાજનું કલંક છે. અનુસુચિત જાતિ અને જન જાતિના રક્ષણ માટે સંસદે એસ્ટ્રોસીટી એકટ ૧૯૮૯ પસાર કરેલ છે તેને સાંપ્રત સરકારે વધુ અસરકારક બનાવ્યો છે.. ઉપરાંત તેમણે દેશમાંથી સામાજિક અસ્‍પૃશ્‍યતા દૂર કરવા અને આંતરજ્ઞાતીય અંતર ઘટાડવા માટે આંતર જ્ઞાતીય લગ્‍નો થવા પર અનુરોધ કર્યો હતો. આંતરજ્ઞાતીય લગ્‍નોને પ્રોત્‍સાહન મળે એ માટે સરકારશ્રી દ્રારા ૨.૫૦ લાખની સહાય આપવામાં આવે છે. તેમણે બાબાસાહેબ આંબેડકર દ્વારા થયેલ ૧૯૨૭ અને ૧૯૩૦ના સત્યાગ્રહનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. મંત્રી એ વિકલાંગ કલ્યાણ યોજનાઓ, વિકલાંગો માટે આરક્ષણ અને તેમાં થનાર વધારા અંગે તથા વંચિતોનાં વિકાસ માટે આર્થિક ઉત્કર્ષ યોજનાઓ સહિત વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓ અંગે આંકડાકીય વિગતો ટાંકીને ભારત સરકાર દ્વારા વંચીતોનાં વિકાસ માટે હાથ ધરાઇ રહેલ કાર્યોની જાણકારી આપી હતી. આ તકે કલેકટર સૈારભ પારઘી, પોલીસ અધિક્ષક સૈારભ સીંધ નાયબ નિયામક સમાજ કલ્યાણ પરમાર, શેખ, સહિતના અધિકારીઓ ઉપસ્‍થિત રહ્યા હતા.

