ઉત્તરગુજરાત ભાજપ માં બળવા ના એંધાણ..

લોકસભાની મહેસાણા સીટ ભાજપ માટે કપરી બનશે….

લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે ભાજપનો ભડકો ઉડીને આંખે વળગે તેવો છે તાજેતરમાં જ રાજકારણના ચાણક્ય મનાતા શંકરસિંહ વાઘેલાએ ડીસા થી પરત આવતા ઊંઝા ભાજપ ના પૂર્વ ધારાસભ્ય નારાયણ પટેલના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને અંદાજિત એક કલાક સુધી એક મિટિંગ કરી હતી અને બંને સાથે ભોજન પણ લીધું હતું પરિણામે આ પ્રકારની ઘટનાથી ઉત્તર ગુજરાતના ભાજપ અને કોંગ્રેસના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે સુત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ ઊંઝા એપીએમસી થી શરૂ થયેલું રાજકારણ તેની ચરમસીમાએ પહોંચ્યું છે ત્યારે 53 વર્ષથી ભાજપમાં કાર્યરત નારાયણ પટેલ ભાજપ સંગઠન અને સહકારથી ખૂબ જ દુઃખી થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે તો બીજી તરફ એપીએમસી ની કેટલીક મંડળીઓ રદ નહીં કરવાની મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ ખાતરી આપી હોવા છતાં તેમની મંડળીઓ રદ કરી દેવામાં આવી છે કારણકે કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા મહિલા ધારાસભ્ય આશાબેન પટેલ અને ભાજપના પ્રદેશ હોદ્દેદાર કે.સી.પટેલ ના વેવાઈ ને સાચવવા માટે નારણકાકાની મંડળીઓ રદ કરી હોવાનો આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે પરિણામે તેમની સાથે અન્યાય થયો છે તેવી ચર્ચા એરણે ચઢી છે આ તબક્કે તેમણે ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જીતુ વાઘાણી સામે ખુલ્લો બળવો પોકારતાં એવી ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે મારી સાથે અન્યાય થશે તો હું તે સહન નહીં કરું કારણ કે ભાજપે મારી સાચી વાત સાંભળી નથી અને એટલે જ હું ખુબ જ વ્યથિત બન્યો છું તેઓ નિવેદન મીડિયા મારફતે કરતા રાજકારણ ગરમાઈ ગયું છે તો બીજી તરફ તેમના પુત્ર ગૌરાંગ પટેલ પણ ઉર્જા એપીએમસીમાં સારો દબદબો ધરાવે છે અને તે ટૂંક સમયમાં જ કોંગ્રેસ સાથે જોડાશે તેવી અટકળો તેજ બની છે અત્રે નોંધનીય છે કે કોંગ્રેસ દ્વારા આયોજિત રેલી રદ થતાં ગૌરાંગ પટેલ હાલ કોંગ્રેસમાં જોડાશે નહીં પરંતુ ટૂંક સમયમાં જ તેવો ભાજપને રામરામ કરે તો નવાઈ

નહીં

