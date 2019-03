આવતીકાલે ધો.૧૦ અને ૧રનાં પ૭૦૧૩ છાત્રો આપશે બોર્ડની પરીક્ષા

તમામ કેન્દ્રોમાં સીસીટીવી કેમેરા લગાડ્યાં – જીલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ આપી શુભેચ્છા – ધો.૧૦ની ૧૯ માર્ચે અને ધો.૧રની ર૩ માર્ચે પરીક્ષા પૂર્ણ થશે

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાનારી ધો.૧૦ અને ધો.૧ર બોર્ડની પરીક્ષાનો આવતીકાલ ૭ માર્ચનાં રોજથી પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે પરિક્ષા શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં યોજાય તે માટે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પુરતી તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને ચોરીનાં દુષણને અટકાવવા તમામ કેન્દ્રોમાં સીસીટીવી કેમેરા લગાવી દેવાયા છે. ધો.૧૦ થી ૧૯ માર્ચે અને ધો.૧રની ર૩ માર્ચે પરીક્ષા પૂર્ણ થશે. ર૦ માર્ચે હોળી અને ર૧ માર્ચે ધુળેટીનો તહેવાર છે ત્યારે આ તહેવાર પૂર્વે ધો.૧૦નાં છાત્રોની પરીક્ષા પૂર્ણ થઈ જશે પરંતુ ધો.૧રનાં છાત્રોની પરીક્ષા બાકી રહેશે. જેને લઈને ધો.૧રનાં છાત્રો હોળી-ધુળેટીનાં પર્વને મનભરીને માણી નહી શકે. દરમ્યાન સૌરાષ્ટ્ર ભૂમિ દૈનિક પરિવાર દ્વારા પણ ધો.૧૦-૧રનાં તમામ છાત્રોને અભિનંદન-શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી રહી છે. ધો.૧૦-૧રની પરિક્ષા અંગે જીલ્લા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ ધો.૧૦ અને ધો.૧રનાં મળી કુલ ૪૩ પરીક્ષા કેન્દ્રો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આ પરીક્ષા કેન્દ્રોનાં ર૦ર બિલ્ડીંગોનાં ૧૯૮૮ બ્લોકમાં બેસી છાત્રો પરીક્ષા આપશે. આ તમામ બ્લોકમાં સીસીટીવી કેમેરા પણ લગાવી દેવાયા છે. જેથી પરીક્ષામાં ચોરીનું દુષણ જાવા ન મળે. આ ઉપરાંત કલાસ વન અધિકારીની પણ પરીક્ષા કેન્દ્રો ઉપર દેખરેખ રહેશે. વિદ્યાર્થીની વાત કરીએ તો ધો.૧૦નાં ૩૩૧પ૦ અને ધો.૧ર સામાન્ય પ્રવાહનાં ૧૮પ૪૦ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહનાં તેમજ રિપીટર મળી પ૩ર૩ છાત્રો પરીક્ષા આપશે. આમ પરીક્ષા આપનાર કુલ છાત્રોની સંખ્યા પ૭૦૧૩ છે. દરમ્યાન જીલ્લા શિક્ષણાધિકારી નૈશધ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે જેટલું વાંચેલું હોય, યાદ રહ્યું હોય તેટલું શાંતિથી વિચારીને લખવું, ખોટો ગભરાટ ન કરવો, શિક્ષણ સિવાયનાં પણ ઘણાં ક્ષેત્ર છે જેમાં તમે તમારી સ્કીલ બનાવી શકો છો અને જીવનમાં સફળ થઈ શકો છો, માટે પરીક્ષા બાદ પરીણામ જે પણ આવે તેને સ્વીકારી લેવું નાસીપાસ ન થવું. કયારેક માતા-પિતાની જરૂરત અથવા બાળકની ક્ષમતા-કેપેસીટી કરતાં વધારાની અપેક્ષા બાળકને ટેન્શનમાં મુકી દે છે. માટે વધુ પડતી અપેક્ષાનો બોજ વિદ્યાર્થીઓ ઉપર ન મુકવો. વધુ ઉજાગરો ન કરવો અને પેટ બગડે તેવું ભોજન ન કરવા સાથે છાત્રોને શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

