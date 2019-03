ડો.સુભાષ ટેકનીકલ કેમ્પસ માં ૮-૯ માર્ચ દરમિયાન રાષ્ટ્રીય કક્ષા નો ટેકનીકલ કાર્યક્રમ TECHAEON – 2K19 યોજાશે.

વિદ્યાર્થીઓ ના સંસોધન કાર્ય ને વાચા આપતી તથા પ્રાયોગિક અભિગમ ધરાવતી જુનાગઢ ની સંસ્થા ડો. સુભાષ ટેકનીકલ કેમ્પસ માં ૮-૯ માર્ચ ૨૦૧૯ દરમિયાન રાષ્ટ્રીય કક્ષા નો ટેકનીકલ કાર્યક્રમ TECHAEON – 2K19 યોજાશે. જેમાં ૪૦ થી વધુ કોલેજો ના ૨૦૦૦ થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેશે. વિધાર્થીઓની સર્જનાત્મક ક્ષમતા ને બહાર લાવવા માટે ઈજનેરી ની વિવિધ શાખા ઓ ના શ્રેષ્ઠ પ્રોજેક્ટને પ્રસ્તુત કરવામાં આવશે. આ બે દિવસીય કાર્યક્રમ માં ૩૫જેટલી અલગ અલગ ટેકનીકલ અને નોન ટેકનીકલ સ્પર્ધાઓ યોજાશે.સ્પર્ધકો નો ઉત્સાહ વધારવા ના હેતુ થી આ સ્પર્ધા ના વિજેતા ઓ ને રૂપિયા ૧,૦૦,૦૦૦/- સુધી ના ઇનામો થી પુરસ્કૃત કરવામાં આવશે તદુપરાંત મુખ્ય આકર્ષણો માં સ્પેસ એપ્લીકેશ નસેન્ટર, અમદાવાદ ઈસરો (ISRO) ના વૈજ્ઞાનિક તરફથી સ્પેસ ટેકનોલોજી ને લગતી માહિતી આપવામાં આવશે.

આ કર્યક્રમ ની સંપૂર્ણ રૂપરેખા સંસ્થા ની વેબસાઈટ www. drsubhashtech.edu.in પર ઉપલબ્ધ છે.

