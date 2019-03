રાજ્યમાં ચાલી રહેલ એસ.ટી. નિગમ અને શિક્ષકના આંદોલનનું સુ:ખદ સમાધાન નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઇ પટેલ

એસ.ટી. નિગમના કર્મચારીઓને સાતમાં પગાર ધોરણનો સ્કેલ ટુ સ્કેલ તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૮ થી અપાશે સેટલમેન્ટનો સમયગાળો આઠ વર્ષનો રહેશે ડ્રાઇવર કક્ષાનો ગ્રેડ-પે રૂ.૧૬૫૦ થી વધારી રૂ.૧૮૦૦ કરાયો અને કંડક્ટર કક્ષાનો ગ્રેડ-પે રૂ.૧૪૦૦ થી વધારી રૂ.૧૬૫૦ કરાયો : એરીયર્સની રકમ ત્રણ હપ્તામાં ચુકવાશે શિક્ષકોની નોકરીનો સમયગાળો સળંગ ગણવાનો સૈધ્ધાંતિક સ્વીકાર : ફીક્સ પગારની નોકરીનો સમયગાળો બઢતી, પ્રવરતા, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ અને નિવૃત્તિના લાભો માટે સળંગ ગણાશે

શિક્ષકોને નોકરી સળંગ ગણવાને કારણે મળતાં લાભો તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૯ થી મળશે : કોઇપણ પ્રકારનું એરીયર્સ રોકડમાં કે અન્ય રીતે ચુકવાશે નહી નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઇ પટેલે જણાવ્યુ છે કે, રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના પ્રશ્નો માટે રાજ્ય સરકાર અત્યંત સંવેદનશીલ છે અને તેઓના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવે તે માટે યોગ્ય હકારાત્મક પગલા લઇ રહી છે. રાજ્યમાં ચાલી રહેલ એસ.ટી. કર્મચારીઓ અને શિક્ષક કર્મચારીઓના આંદોલનનું આજે સુ:ખદ સમાધાન થયું છે. બંને વિભાગના યુનિયનો સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણમાં થયેલ હકારાત્મક ચર્ચાના પરિણામે આજે આ સુ:ખદ સમાધાન થયું છે.#GSRTS#STBus#bus#News#Gandhinagar

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.