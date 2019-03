જુનાગઢ જીલ્લાનાં માણાવદર મતવિસ્તારનાં કોંગ્રેસી ધારાસભ્ય જવાહરભાઈ ચાવડાએ આપ્યુ રાજીનામુ. આજે બપોરે ૧-૧૦ કલાકે વિધાનસભા અધ્યક્ષનાં નિવાસ સ્થાને જઈ ધારાસભ્યપદેથી રાજીનામુ આપ્યુ.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.