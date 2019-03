ધાંગધ્રા ના ધારાસભ્ય પરસોતમ સાબરીયા એ કોંગ્રેસમાંથી આપ્યું રાજીનામું

લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસમાંથી ભાજપ પ્રવેશની હોડ જામી છે કોંગ્રેસમાંથી બે ધારાસભ્યોએ રાજીનામું આપી ભાજપમાં પ્રવેશ મેળવી લીધો છે.

જવાહરભાઈ ચાવડા ના ભાજપ પ્રવેશ બાદ ગણતરીના કલાકોમાં ધાંગધ્રા કોંગ્રેસ ના ધારાસભ્ય પરસોત્તમભાઈ સાવરીયા એ સાંજે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું અને ભાજપ માં જોડાઈ ગયા હતા અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે તાજેતરમાં જ કુંવરજી બાવળીયા બાદ આશાબેન પટેલ અને જવાહરભાઈ ચાવડા બાદ પરસોતમ સાબરીયા ના રાજીનામાંથી પાટનગર નું રાજકારણ ગરમાઈ ગયું છે તો બીજી તરફ અલ્પેશ ઠાકોરના અંગત ગણાતા પરસોતમ સાબરીયા એ આપેલા રાજીનામા પાછળ અનેક અટકળો વહેતી થઇ છે મનાઈ રહ્યું છે કે આવી રહેલી લોકસભાની ચૂંટણીમાં ગ્રામીણ લેવલ નો જનાધાર વધારવા કોંગ્રેસના કેટલાક ધારાસભ્યોને ટાર્ગેટ કરીને ભાજપમાં ભેળવી દેવાની કવાયત શરૂ થઇ ગઇ છે ત્યારે આવનાર દિવસોમાં હજુ પણ કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં મોટાભાગના ધારાસભ્ય જોડાશે તેમ મનાઈ રહ્યું છે

