સમગ્ર દેશમાં આજથી આચાર સંહિતા લાગુ,લોકસભા ચૂંટણી 2019 ,23 મેએ મતગણતરી.

લોકસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી સુનીલ અરોરાએ કરી તારીખોની જાહેરાત આ વખતે લોકસભા ચૂંટણી 7 તબક્કમાં યોજાટશે લોકસભાની ચૂંટણી 11 એપ્રિલ, 18એપ્રિલ , 23 એપ્રિલ,29 એપ્રિલ, 6 મે, 12 મે અને 19મેનાં રોજ મતદાન કરવામાં આવશે.

ગુજરાત રાજ્ય ની તમામ 26 લોકસભા સીટો પર તા. 23/04/2019 ને મંગળવાર ના રોજ લોકસભા ચૂંટણી યોજાશે.

7બક્કમાં યોજાટશે લોકસભાની ચૂંટણી

23એપ્રિલ એ ગુજરાતમાં એક જ તબક્કામાં મતદાન, 25-3-19નોમિનેશનની અંતિમ તારીખ

આજથી લોકસભાની ચૂંટણી માટે આચાર સંહિતા લાગુ.

23મે ના રોજ લોકસભાની ચૂંટણીનું પરિણામ.

90કરોડ લોકો કરશે મતદાન.

પ્રથમ વખત EVMમાં ઉમેદવારનો ફોટો લગાવવામાં આવશે.

લોકસભાની ચૂંટણીમાં પહેલી વખત VVPATનો ઉપયોગ થશે.

વોટર સ્લિપ મતદાનના પાંચ દિવસ પહેલા મળશે.

2019 લોકસભા ચૂંટણી ની તારીખ

પ્રથમ ચરણ : 11/04/2019બીજું ચરણ : 18/04/2019ત્રીજું ચરણ : 23/04/2019ચોથું ચરણ : 29/04/2૦19પાંચમું ચરણ : 06/05/2019છઠું ચરણ : 12/05/2019સાતમું ચરણ : 19/05/2019

