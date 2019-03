સૌરાષ્ટ્ર સહિત રાજ્યના ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક સ્થળોનો વિકાસ એ મારી અગ્રીમતા : જવાહર ચાવડા

જુનાગઢ માણાવદર ના નવનિયુક્ત મંત્રી જવાહર ચાવડાએ બપોરે 2.30 પોતાની ઓફિસ નો ચાર્જ વિધિવત રીતે ગ્રહણ કર્યો હતો આ વેળાએ માણાવદર સહિત જૂનાગઢ જિલ્લાના સમર્થકો અને ભાજપના હોદ્દેદારો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને જવાહર ચાવડા ની તેમને મળેલી જવાબદારી અંગે શુભેચ્છાઓ વ્યક્ત કરી હતી તો બીજી તરફ મંત્રી બન્યા બાદ જવાહરભાઇ ચાવડાએ પોતાની પ્રતિક્રિયામાં જણાવ્યું હતું કે વિજયભાઈ રૂપાણી સરકાર મને બે વિભાગો ની મહત્વ પૂર્ણ જવાબદારી સોંપી છે .જેમાં હું તમામ રીતે નાગરિકોને મદદરૂપ થઈશ જ્યારે તમને ફળવાયેલા મત્સ્ય ઉદ્યોગ વિભાગ વિશે પ્રાથમિક માહિતી આપતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં સોળસો કિલોમીટરનો દરિયા વિસ્તાર છે જેમાં ફિશરીઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ આવેલી છે ત્યારે મધ્યમ અને નાના વ્યક્તિને વધુમાં વધુ ફાયદો થાય તેવા પ્રયત્નો મારા રહેશે જ્યારે પ્રવાસન વિભાગ અંગે પ્રતિક્રિયા આપતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે શાસણ ગીર અને ડાંગ સહિતના વિસ્તારોને ડેવલોપ કરવા મારો પ્રયત્ન રહેશે આ ઉપરાંત સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ની મુલાકાત લોકો વધુમાં વધુ લે અને આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ની નામના વધે તે પ્રકારે હું કામ કરીશ જ્યારે સોમનાથ મહાદેવ અને ગીર પંથક નો વિસ્તાર સમગ્ર દેશમાં સ્થાન પામે તેવા મારા પ્રયત્નો રહેશે આ તબક્કે એક પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગીર અને સોમનાથ સહિત જુનાગઢ મારી કર્મ અને જન્મભૂમિ રહી છે એટલું જ નહીં જૂનાગઢ અને ગીરનાર સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક સ્થળો આવેલા છે તેનો વિકાસ એ મારી અગ્રીમતા રહેશે સાથે સાથે ગુજરાતના અન્ય સ્થળોનો વિકાસ પણ હું કરતો રહીશ અને ગુજરાતને વધુમાં વધુ આર્થિક ફાયદો થાય તે પ્રમાણેનો પ્રયત્ન હું કરીશ તેમ જણાવ્યું હતું.હાર્દિક પટેલ અંગેના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે હું જ્યાં સુધી કોંગ્રેસમાં હતો ત્યાં સુધી હાર્દિક પટેલ કોંગ્રેસમાં જોડાયા ન હતા એટલું નહીં તે મારો સાથી પણ ન હતો ચૂંટણી આવશે પછી ખબર પડશે.તમે વહેલી શપથવિધિ કેમ કરી.એના ઉત્તરમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ તમામ નિર્ણયો પાર્ટી સ્થાનેથી લેવામાં આવે છે કારણકે હું જ્યારે ભાજપમાં જોડાયો ત્યારે પાર્ટીના હવાલે હતો કે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા પાર્ટીના નિર્ણય અનુસંધાનમાં કરવામાં આવે છે તે જણાવ્યું હતું અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે જવાહરભાઇ ચાવડાએ ઓફિસ નો ચાર્જ લેતા પહેલા તેમના ઇષ્ટદેવની પૂજા અર્ચના કરી હતી ત્યારબાદ મંત્રીની બેઠક વ્યવસ્થા પાછળ લગાડેલા નરેન્દ્ર મોદી,સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, અટલબિહારી, બાજપાઈ વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ ના ફોટાઓને વદન કરી પોતાની બેઠક ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કર્યુ હતું….



