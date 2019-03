CWCની બેઠક યોજાઈ, સંઘ-ભાજપની ફાંસીવાદની વિચારધારાને પરાજીત કરવા ઠરાવ.

કોંગ્રેસની ૫૮ વર્ષ બાદ ગુજરાતમાં કારોબારી સમિતિની બેઠક મંગળવારે યોજાઈ. શાહીબાગ સરદાર સ્મારક ખાતે કોંગ્રેસના સોનિયા ગાંધી, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી તેમજ કોંગ્રેસના મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા સહિત કોંગ્રેસના મોવડીમંડળના નેતાઓની ઉપÂસ્થતિમાં કારોબારી બેઠક મળી હતી. મહાત્મા ગાંધીની ૧૫૦મી જન્મજયંતી નીમિત્તે મહાત્માની ભૂમી પર આ બેઠકનું આયોજન કરાયું હતું. બેઠકમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, જવાહરલાલ નહેરુ સહિત મહાન નેતાઓને યાદ કરવામાં આવ્યા હતા. આ બેઠકના પ્રારંભે જલિયાંવાલા બાગ હત્યાકાંડના ૧૦૦ વર્ષ પર જઘન્ય હત્યામાં શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને યાદ કરાયા હતા.

પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહ, રાહુલ ગાંધી, સોનિયા ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા અમદાવાદ આવી પહોંચ્યા હતા. ગાંધી આશ્રમ ખાતે સર્વધર્મ સભામાં હાજરી આપી હતી. બાપૂના પ્રિય એવા વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ પણ ગાયકવૃંદ દ્વારા ગાવામાં આવ્યું હતું.

કોંગ્રેસની વ‹કગ કમિટી બેઠકના મહ¥વના અંશઃ-

