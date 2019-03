રાહુલ-સોનિયા ગાંધી અને મનમોહન સિંઘ પ્રથમ હરોળમાં બેઠા, પ્રિયંકા ગાંધી ચોથી હરોળમા.

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પક્ષના મહામંત્રી તરીકે પ્રિયંકા ગાંધીની નિયુક્ત થયા બાદ કાર્યકરોમાં નવા જામ-જુસ્સાનો સંચાર થયો છે. પ્રિયંકા ગાંધી સાદગી માટે જાણતા છે. તેમ છતાં તેમનું મોહક વ્યક્તિત્વ સૌને આકર્ષે છે. આજે સવારે ગાંધી આશ્રમમાં પ્રાર્થના સભા યોજાઈ હતી, જેમાં પ્રિયંકા ગાંધી પ્રથમ હરોળમાં સોનિયા ગાંધી, ડો.મનમોહન સિંઘ અને રાહુલ ગાંધી સાથે પ્રથમ હરોળમાં બેસવાને બદલે મહાસચિવોની ચોથી હરોળમાં સ્થાનગ્રહણ કર્યું હતું. આમ, છતાં ચોથી હરોળમાં બેઠેલાં પ્રિયંકા ગાંધી પર સૌની નજર મંડાયેલી રહી હતી.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.