રાજ્યમાં ચૂંટણી ખર્ચ પર દેખરેખ અને નિયંત્રણ માટે ચૂંટણી તંત્ર સજ્જ-મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી ડો. એસ. મુરલી ક્રિષ્ણા

રાજ્યમાં આગામી લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણી – ૨૦૧૯ને લઈને રાજ્યમાં આદર્શ આચારસંહિતા લાગુ પડતાં તેના ચુસ્તપણે પાલન માટે જિલ્લાનાં વહીવટીતંત્રને સૂચનાઓ આપી છે. તેના સંદર્ભમાં રાજયમાં નોડલ અધિકારી ફ્લાઈંગ સ્કવોડ, વીડિયો સર્વેલન્સ ટીમ, વીડિયો વ્યૂઈઁગ ટીમ કાર્યરત કરવામાં આવી છે, રાજ્યનાં મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી ડો. એસ. મુરલી ક્રિષ્ણાએ આ અંગે વધુ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે પંચ દ્વારા ચૂંટણીની જાહેરાત બાદ તાત્કાલિક ધોરણે સમગ્ર રાજયમાં ૫૬૩ ફ્લાઈંગ સ્ક્વોડ, ૩૭૮ વિડિયો સર્વેલન્સ ટીમ, ૨૦૭ વિડિયો વ્યુઈંગ ટીમ અને ૨૬ હિસાબી ટીમ કાર્યરત કરવામાં આવી છે. આ સર્વે ટીમ દ્વારા રાજકીય પક્ષ અને ઉમેદવારના ચૂંટણી ખર્ચ પર દેખરેખ રાખવામાં આવશે. રાજયના ૧૧ એરપોર્ટ પર આવકવેરા વિભાગ દ્વારા એર ઈન્ટેલિજન્સ યુનિટ કાર્યરત કરવામાં આવ્યા છે. આચારસંહિતા લાગુ થયા બાદ પોલીસ તંત્ર દ્વારા આશરે રૂ.૬૭.૮૫ લાખનો ૨૧,૮૮૫ લિટર દારૂ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત,ચૂંટણી ખર્ચ નિયંત્રણની અદ્યતન સૂચનાઓ મુજબ સર્વે જિલ્લા તંત્રને જરૂરી કાર્યવાહી કરવા જણાવવામાં આવ્યું છે. ચૂંટણી ખર્ચ નિયંત્રણ માટે પોલીસ, રાજય આબકારી અને નશાબંધી તેમજ આવકવેરા વિભાગના રાજય કક્ષાના નોડલ અધિકારીશ્રીઓની નિમણુંક થયેલ છે. પંચ દ્વારા ખર્ચ નિરીક્ષકની નિમણૂંક થનાર છે. લોકસભા બેઠકના દરેક ભાગ દીઠ મદદનીશ ખર્ચ નિરીક્ષકની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે.

મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીશ્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી ખર્ચ ઉપર નિયંત્રણ માટે પંચ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી અદ્યતન સૂચનાઓ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯થી અંગ્રેજી અને ગુજરાતી ભાષામાં જિલ્લા તંત્રને પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. તેમજ ઉમેદવાર અને પક્ષ માટે રેલી, સભા વગેરે માટેની મંજૂરી માટે સિંગલ વિન્‍ડો સિસ્ટમ ઉભી કરવામાં આવી છે.

રાજ્યનાં અંદાજિત ૫૦૦૦ થી વધુ મતદાન મથકોથી વેબ કાસ્ટીંગ કરાશે

રાજ્યના ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણી ૨૦૧૯ દરમિયાન પારદર્શી રીતે મતદાન કરી શકે તે માટે આધુનિક ટેક્નોલોજીનાં ઉપયોગથી અનેકવિધ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. જેના ભાગરૂપે રાજ્યનાં ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા અંદાજિત ૫૦૦૦ થી ૫૫૦૦ મતદાન મથકો ખાતેથી લાઈવ વેબ કાસ્ટીંગ કરવામાં આવશે, તેમ મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી ડો. એસ. મુરલી ક્રિષ્ણાએ જણાવ્યું હતું. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીશ્રીએ વધુ માહિતી આપતાં કહ્યું હતું કે તા.૧૦/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણી અંગેના કાર્યક્રમની જાહેરાત કરતાં તે જ દિવસથી આદર્શ આચારસંહિતા અમલમાં આવી છે. જે અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીશ્રીની કચેરીની અધિકૃત વેબસાઇટ ceo.gujarat.gov.in ઉપર મૂકવામાં આવી છે.

