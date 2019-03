જૂનાગઢ સહિત સોરઠ અને સૌરાષ્ટ્રમાં આવતીકાલે હોળી અને ગુરૂવારે ધુળેટી પર્વની થશે ઉજવણી

હોળી અને ધુળેટીનો તહેવાર આવે એટલે દેવ મંદિરોમાં ફુલડોલ ઉત્સવ તેમજ કેશુડાનાં રંગ ભરી પિચકારી અને રંગ બરસે ભીગે ચુનરીયા….. અને હોલી કે દિન મિલ જાતે હૈ…રંગો મે રંગ મિલ જાતે હૈ…. જેવા ગીતોનો ગુંજારવ થવા લાગે. આ વર્ષે પણ હોળી અને ધુળેટીનાં પર્વને ઉજવવા જૂનાગઢ સહિત સોરઠમાં ઉત્સાહ જાવા મળી રહ્યો છે. આ વર્ષે

તા.ર૦-૩-ર૦૧૯નાં રોજ બુધવારે હોલીકા ઉત્સવ અને

તા.ર૧-૩-ર૦૧૯ને ગુરૂવારનાં રોજ ધુળેટી પર્વની ધામધુમથી અને ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવશે.

દ્વારકાધિશ મંદિર દ્વારકા, ડાકોર ખાતે ઠાકોરજી તથા શ્રીનાથ દ્વારા રાજસ્થાન તથા જગન્નાથપુરી ઔરીસ્સામાં ધુળેટી પર્વની ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવણી થાય છે. રાજસ્થાન, પંજાબમાં ફાગુનની ઉજવણી સાથ વૈશાખી પર્વની ઉજવણી થાય છે. ઉત્તરપ્રદેશ બિજબિહારીનાં મંદિરોમાં ભારે ધામધૂમપૂર્વક ધુળેટી પર્વની ઉજવણી થાય છે. દેવમંદિરોમાં પણ ફુલડોલ ઉત્સવની ઉજવણીનો માહોલ જામ્યો છે અને ભાવિકો, અનુયાયીઓ દ્વારા કેસરભીનાં રંગોત્સવનાં કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યાં છે. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર જાણે હોળી અને ધુળેટીનાં પર્વને મનાવવા તૈયારીમાં પડી ગયું છે. હિરણ્ય-કશ્યપ અને હોલીકા અને પ્રહલાદની પ્રચલિત દંતકથા છે અને દર વર્ષે લોકો હોલી અને ધુળેટીનાં પર્વને ઉજવવામાં આવે છે આસુરી શકિત ઉપર દેવી શકિતનાં પર્વ એટલે કે હુતાસણી. આ દિવસે પોતાનાં બાળકો પરિવારજનોની સુખાકારી માટે અને રક્ષણ માટે લોકો હોળી માતાને પ્રાર્થના કરે છે.

ચોકે-ચોકે છાણાં એકત્ર કરી અને હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે અને લોકો તેની પ્રદક્ષિણા ફરી પોતાનાં પરિવારની રક્ષા માંગે છે. તો બીજી તરફ હોળીનાં બીજે દિવસે ધુળેટી પર્વ મનાવવામાં આવે છે.

આ પર્વ રંગોનો તહેવાર છે રાગ-દ્રેષ-ભેદ-ભાવ અને તમામ પ્રકારનાં ખટરાગ દુર કરી અને પરસ્પર એકબીજાને શુભેચ્છા પાઠવી અને રંગો થકી એકબીજાને કલરથી રંગી દે છે. અને આ રીતે ધુળેટી પર્વ મનાવવામાં આવે છે હોળી અને ધુળેટીનાં તહેવારને લઈને બજારોમાં ધાણી-દાળીયા-હારડાં-ખજુર-કોપરૂં, હારડા, રંગો-પિચકારી વગેરે ચીજ-વસ્તુઓનું બજાર ભરાયું છે. મોંધવારીનાં માર વચ્ચે લોકો જરૂર પુરતી આ ચીજ-વસ્તુઓ ખરીદે છે. તો હોળી પર્વને બીજે દિવસે ધુળેટી પર્વ હોય જે રંગોનાં આ પર્વને ઉજવવા પણ અનેક પ્રકારનાં રંગબેરંગી કલરો તેમજ પીચકારીઓ બજારમાં જાવા મળે છે અને લોકો પોતાનાં બાળકો માટે ખરીદી રહ્યાં છે. છેલ્લાં કેટલાંક સમય થયાં કેમીકલયુકત કલરોનો ઉપયોગ ન કરવાં તેમજ પાણીનો બગાડ થતો અટકાવવા માટે તિલક હોળીનાં કાર્યક્રમો પણ યોજવામાં આવી રહ્યાં છે. જૂનાગઢ સહિત સોરઠ અને સૌરાષ્ટ્રભરમાં આવતીકાલે ગુરૂવારે હોલીકાપર્વ ઉજવાશે. ગિરનાર ઉપર બિરાજમાન અંબાજી માતાજીની જગ્યા ખાતે હોલી પ્રગટાવવામાં આવશે અને ત્યારબાદ સર્વત્ર હોલીકા પ્રગટાવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ઉપલા દાતારબાપુની જગ્યા ખાતે પણ દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ હોલી પ્રગટાવવામાં આવશે. જૂનાગઢ અને સૌરાષ્ટ્રભરમાં હોલીનાં પર્વને બુધવારે મનાવવામાં આવશે અને ગુરૂવારે ધુળેટી પર્વ ઉજવવામાં આવશે. આ બંને પર્વ દરમ્યાન કોઈ પણ જાતનાં અનિચ્છનીય બનાવ બને નહીં તે માટે દરેક જીલ્લા પોલીસ વિભાગ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.

