જૂનાગઢ લોકસભાની બેઠક ઉપર રીપીટ ઉમેદવારી નોંધાવતાં ભાજપનાં ઉમેદવાર રાજેશ ચુડાસમા

૧૩-જૂનાગઢ લોકસભાની બેઠક ઉપર ચુંટણી જંગની શરૂઆત થઈ ચુકી છે. ગઈકાલે જૂનાગઢ બેઠકનાં કોંગ્રેસનાં ઉમેદવાર પુંજાભાઈ વંશે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. જયારે આજે જૂનાગઢ બેઠકનાં ભાજપનાં ઉમેદવાર રાજેશભાઈ ચુડાસમાએ પોતાનાં વિશાળ ટેકેદારોની હાજરીમાં ઉમેદવારી પત્રક રજુ કર્યું હતું.

આજરોજ સવારે ૯.૩૦ કલાકે જૂનાગઢ સરદાર પટેલ ચોક ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીનાં કાર્યકતાઓ, પદાધિકારીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં અને જૂનાગઢ લોકસભાની બેઠકનાં ભાજપનાં ઉમેદવાર રાજેશભાઈ ચુડાસમા આજે ઉમેદવારી નોંધવામાં આવનાર હોય જેથી તેમનાં ટેકેદારો, ચાહકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યાં હતાં. પ૦ જેટલી બસો બહારગામથી આવી હતી અને આ તક કેન્દ્રીયમંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડવીયા, પરસોતમભાઈ રૂપાલા, દિનુભાઈ સોલંકી, ગિર-સોમનાથ જીલ્લાનાં ભાજપ અગ્રણી ઝવેરીભાઈ ઠકરાર, જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાનાં ડે.મેયર ગિરીશભાઈ કોટેચા, પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેન્દ્રભાઈ મશરૂ, જયોતીબેન વાછાણી, મહાસાગર ટ્રાવેલ્સનાં એમ.ડી.કાળુભાઈ સુખવાણી, શિક્ષણકાર જી.પી.કાઠી, પ્રદિપભાઈ ખીમાણી, રામસીભાઈ ભેટારીયા, મોહનભાઈ પટેલ, શહેર ભાજપ પ્રમુખ શશીભાઈ ભીમાણી અને કાર્યકતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.

