બુધવારે વડાપ્રધાન જૂનાગઢમાં : માત્ર ૭૦ મીનીટનું રોકાણ

જૂનાગઢ લોકસભાની ચુંટણી જીતવા માટે મુખ્ય બંને રાષ્ટ્રીય પક્ષો કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે તીવ્ર રસાકસી જામી છે. બંને પક્ષોનાં નેતાઓ સભા ગજવી રહયા છે. તેમજ ડોર ટુ ડોર લોક સંપર્ક કરી રહયા છે. દરમ્યાન ભાજપનાં ઉમેદવાર રાજેશ ચુડાસમાની જીત માટે ભાજપ દ્વારા સ્ટાર પ્રચારક મેદાનમાં ઉતારવામાં આવી રહયા છે. ભાજપનાં સ્ટાર પ્રચારક દેશનાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બુધવારે જૂનાગઢમાં સભા ગજાવવાનાં છે જેને લઈને તડામાર તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. જૂનાગઢની લોકસભાની સીટ જીવતી એ ભાજપ માટે પ્રતિષ્ઠાનાં જંગ સમાન છે. રાજયની ર૬ એ ર૬ બેઠક જીતવાનું ભાજપનું લક્ષ્યાંક છે. આ લક્ષ્યાંકમાં જે બેઠક નબળી લાગે છે, જીતવી અઘરી લાગે છે ત્યાં કોઈ સ્થાનિક નેતા પ્રભાવ પાડી શકે, લોકોને ભાજપ તરફ વાળી શકે તેવી સ્થિતિ ભાજપમાં નથી તે બેઠક ગુમાવવાનો વારો ન આવે તે માટે છેલ્લું હથિયાર કે બ્રહ્માસ્ત્ર તરીકે દેશનાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉપર પસંદગી ઉતારવામાં આવી છે. પરીણામે જૂનાગઢમાં નરેન્દ્ર મોદીની સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

જો કે પોતાની સતત વ્યસ્તતાનાં કારણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સભા માટે જૂનાગઢને માત્ર ૭૦ મીનીટ ફાળવી છે. આ ૭૦ મીનીટની જાહેર સભા દ્વારા કરવામાં આવનાર ભાષણ આ સીટ માટે ઓકસીજન-પ્રાણવાયુ પુરવાનું કામ કરે છે કે કેમ ? તે તો પરીણામ આવ્યા બાદ જાણી શકાશે. પરંતુ હાલ તો વડાપ્રધાનની સભાને લઈને ભાજપનાં કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ બેવડાઈ ગયો છે. જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટીનાં સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સભા યોજાશે.

૧૦.ર૦ કલાકે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું કૃષિ યુનિવર્સીટીનાં હેલીપેડ ખાતે આગમન થશે. બાદમાં ૧૦.૩૦ મીનીટે હેલીપેડથી સભા સ્થળે પહોંચશે. ૧૦.૩૦ થી ૧૧.૧પ સુધી ઉપસ્થિત જનમેદનીને સંબોધન કરશે અને ૧૧.૩૦ વાગ્યે હેલીપેડથી રાજકોટ જવા રવાના થશે. આમ જૂનાગઢ ખાતે માત્ર ૭૦ મીનીટનું રોકાણ અને ૪પ મીનીટની સભા થવાની છે. ત્યારે આ ૪પ મીનીટની સભામાં મોદી કેવોક જાદુ કરે છે તેનાં ઉપર ભાજપની જીતનો આધાર રહયો છે. હાલ વડાપ્રધાનની સભાને લઈને ગિર સોમનાથ જીલ્લો તથા જૂનાગઢ જીલ્લામાં તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. સાથો સાથ જૂનાગઢ પોલીસ તંત્ર પણ દોડતું થયું છે. પોલીસ દ્વારા ચાંપતો બંદોબસ્ત રાખવામાં આવી રહયો છે.

