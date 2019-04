ચૈત્ર સુદ આઠમ : દુર્ગાષ્ટમીની આવતીકાલે ભાવભેર ઉજવણી

જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં આવતીકાલે ચૈત્ર નવરાત્રીનાં આઠમનાં પવિત્ર દિવસે એટલે કે દુર્ગાષ્ટમીનાં દિવસે પૂજન-અર્ચન-આરતી તેમજ હવન સહિતનાં કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યાં છે આવતીકાલે માતાજીનાં મંદિરે સવારથી જ વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યાં છે અને ભાવિક ભકતો તેમજ માતાજીનાં ભકતો આ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ ભાવવિભોર બની રહ્યાં છે. જૂનાગઢ શહેરમાં કૃષિ યુનિવર્સિટી કેમ્પર્સમાં આવેલાં આઈશ્રી ખોડીયાર માતાજીનાં મંદિરે હવનાષ્ટમી નિમિત્તે હવન સહિતનાં કાર્યક્રમ યોજવામાં આવી રહેલ છે. તેમજ ભવનાથ તળેટી વિસ્તારમાં આવેલાં સુપ્રસિધ્ધ વાઘેશ્વરી માતાજીનાં મંદિરે પણ હવનાષ્ટમીની ઉજવણી થશે અને વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાશે આ ઉપરાંત ગાયત્રી માતાજીનાં મંદિર, મહાલક્ષ્મી માતાજી મંદિર, ચામુંડા માતાજી મંદિર, રાંદલમાં મંદિર, મહાકાળી માતાજી મંદિર તેમજ ગિરનાર ઉપર બિરાજમાન જગતજનની માં અંબાજી માતાજી મંદિર અને ખામધ્રોળ વિસ્તારમાં આવેલાં આઈશ્રી ખોડીયાર માતાજી મંદિર સહિતનાં મંદિરોમાં ચૈત્રી નવરાત્રીની ઉજવણી થઈ રહી છે અને આવતીકાલે હવનાષ્ટમીની પણ ભાવભૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવનાર છે. ચૈત્રી નવરાત્રી દરમ્યાન માતાજીનાં મંદિરોમાં દર્શનાર્થે ભાવિકોની ભીડ ઉમટી પડે છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.