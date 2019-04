આવતીકાલે ચુંટણી જંગ : ભાજપ અને કોંગ્રેસનાં સાત મોટા માથાઓ ચુંટણી જંગનાં મેદાનમાં

ગુજરાતની લોકસભાની ર૬ બેઠકો માટેની ચુંટણી આવતીકાલે ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે યોજવામાં આવી રહી છે ત્યારે ચુંટણી પર્વ આડે ગણતરીનાં કલાકો જ બાકી રહ્યાં છે ત્યારે રાજકીય પક્ષો છેલ્લી ઘડીનાં પ્રયાસો કરી રહેલ છે. મુખ્ય સ્પર્ધા ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે આવતીકાલે યોજાઈ રહેલ ચુંટણીમાં બંને પક્ષનાં ટોચનાં સાત જેટલાં મોટા માથાઓનાં ભાવિ પણ મતપેટીમાં સીલ થવાનાં છે. આવતીકાલે મંગળવારે સવારે ૭ થી સાંજે ૬ વાગ્યા સુધી મતદાન થનાર છે. ૨૬ બેઠકો માટે ૩૭૧ જેટલા ઉમેદવારો મેદાને છે. મુખ્ય સ્પર્ધા ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે જણાય છે. ૯ જેટલા ધારાસભ્યો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. જે ધારાસભ્ય જીતે તે બેઠક ઉપર ધારાસભાની પેટાચૂંટણી આવશે. બન્ને પક્ષના સંગઠનના ટોચના હોદેદાર અથવા માજી કેન્દ્રીય મંત્રી કક્ષાના ૭ મોટા માથા ચૂંટણીના મેદાનમાં છે. તેમનું ભાવિ આવતીકાલે મંગળવારે કેદ થશે. જે લોકોનાં ભાવિ મતપેટીમાં કેદ થવાનાં છે તેમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિતભાઈ શાહ ગાંધીનગરથી લડી રહ્યા છે. તેઓ લોકસભાની ચૂંટણી પ્રથમ વખત લડે છે. વિધાનસભાના વિપક્ષ કોંગ્રેસના નેતા પરેશ ધાનાણીએ અમરેલી બેઠક ઉપરથી ચુંટણી લડી રહ્યાં છે જયારે ૪ પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રીઓમાં કોંગ્રેસના ભરતસિંહ સોલંકી (આણંદ), તુષાર ચૌધરી (બારડોલી), ભાજપના મનસુખ વસાવા (ભરૂચ), મોહનભાઈ કુંડારિયા (રાજકોટ)નો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના પાણી પુરવઠા મંત્રી પરબતભાઈ પટેલ બનાસકાંઠા લોકસભાની બેઠક લડે છે. જયારે સિનીયર સાંસદો ડો. કિરીટ સોલંકી, નારણભાઈ કાછડિયા, દેવુસિંહ ચૌહાણ, દર્શનાબેન જરદોશ, સી.આર. પાટીલ, કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ રાજુ પરમાર, સિનીયર ધારાસભ્ય પૂંજાભાઈ વંશ, માજી સાંસદો સોમાભાઈ પટેલ, જગદીશ ઠાકોર, પૂર્વ ઉચ્ચ અધિકારી એ.જે. પટેલ વગેરે પણ મેદાને જંગમાં છે. આ ઉપરાંત શારદાબેન પટેલ, પૂનમબેન માડમ, ભારતીબેન શિયાળ, રેખાબેન ભટ્ટ, ગીતાબેન રાઠવા, દર્શનાબેન જરદોશ ભાજપ વતી તથા કોંગ્રેસના ગીતાબેન પટેલ સહિત ૭ મહિલાઓએ લોકસભાના જંગમાં ઝુકાવ્યું છે.આવતીકાલે યોજાઈ રહેલી આ ચુંટણીમાં ભાજપ-કોંગ્રેસનાં મોટા ગજાનાં આ ઉમેદવારોનાં ભાવિ મતપેટીમાં સીલ થવાનાં છે ત્યારે કોણ જીતશે ? કોણ હારશે ? તેનાં ફેંસલા ઉપર સંબંધિત તમામની મીંટ રહેશે. મત ગણતરીનાં દિવસે ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ જશે.

