ગિરનારની ટોચ ઉપર બિરાજતાં અંબાજી માતાજીનાં દર્શન કરાવનાર ડોળીવાળાનું આજે થશે જાહેર સન્માન

જૂનાગઢ તા.૧

ગરવા ગિરનારની ટોચ ઉપર બિરાજમાન એવા જગતજનની માં જગદંબાનાં દર્શનનો લ્હાવો લેવાની શ્રધ્ધાળુ ભાવિકોની મનોકામનાં હોય છે પરંતુ નાદુરસ્ત તબિયત, અશક્ત, વિકલાંગપણું તેમજ વૃધ્ધો અને બાળકો માટે આ દર્શનનો લ્હાવો લઈ શકાતો ન હોય પરંતુ જૂનાગઢ ગિરનાર ક્ષેત્રમાં ઘણાં વર્ષોથી રહી અને ડોળીની કામગીરી કરનારા ડોળીવાળા ભાઈઓ આ ભાવિકોની મનોકામનાં પૂર્ણ કરવામાં અને માતાજીનાં દર્શન કરવામાં સહયોગી બને છે ત્યારે તેવા ડોળીવાળા ભાઈઓનાં સન્માનનો એક કાર્યક્રમ આજે યોજાઈ રહ્યો છે.

જૂનાગઢ શહેરમાં આજે બોલબાલા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ અને ડોળીવાળા એસોસીએશનનાં સહયોગ સાથે ડોળીવાળા ભાઈઓનું સન્માનનો એક પ્રેરણાદાયક કાર્યક્રમ યોજવામાં આવનાર છે. જૂનાગઢ નજીક આવેલ ભવનાથ ક્ષેત્રમાં જ્યાં પ્રવાસીઓનો કાયમને માટે મેળાવડો રહે છે તેવા ક્ષેત્રમાં ગરવા ગિરનારની ટોચ ઉપર જગતજનની માં અંબાજીનાં બેસણાં છે સાક્ષાત્‌ અંબાજી માતાજીનાં દર્શન કરવાની ભાવિકોની મનોકામનાં હોય છે. પરંતુ શારિરીક રીતે અશક્ત લોકો નાના બાળકો અને વૃધ્ધો પોતાની આ મનોકામનાં પૂર્ણ કરી શકતાં નથી ત્યારે તેમને વ્હારે આવે છે જૂનાગઢમાં ગિરનાર ક્ષેત્રમાં ગિરનારની સીડી ઉપર છેલ્લાં અનેક વર્ષોથી ડોળીવાળા તરીકેની કામગીરી કરતાં અને પોતાનાં પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતાં ડોળીવાળા ભાઈઓ ખંભે ડોળી રાખી અને વૃધ્ધ, અશકત ભાવિકોને ડોળીમાં બેસાડી અને આશરે પપ૦૦ જેવા પગથિયા ચડ ઉતર કરી અને માતાજીનાં દર્શન કરાવે છે અને પુણ્યનું ભાથું બાંધે છે. શિયાળો હોય, ચોમાસું હોય કે ઉનાળાનો સખ્ત તડકો હોય ડોળીવાળા ભાઈઓ સૌથી વધારે કઠોર પરિશ્રમ કરી અને અહિં આવનારા વૃધ્ધ, અશકત ભાવિકોની વ્હારે ચડી અને તેમને માતાજીનાં દર્શન કરાવવાનું પુનિત કાર્ય કરી રહ્યાં છે ત્યારે આ ડોળીની કામગીરી કરનારા ભાઈઓનાં સન્માનનો એક કાર્યક્રમ આજે જૂનાગઢ શહેરમાં શ્રી બોલબાલા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સાંજે પ કલાકે ખરેડી બ્રહ્મસમાજની વાડી ખાતે યોજવામાં આવી રહ્યો છે અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે આયોજકો દ્વારા જહેમત ઉઠાવવામાં આવી રહી છે.

