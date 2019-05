ગાંધીનગર ખાતે ક્રાઈમ ક્રોન્ફરન્સ યોજતાં રાજયનાં પોલીસવડા શિવાનંદ ઝા

ગાંધીનગર તા.૧

રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સમગ્ર પરિસ્થિતિનો ચિતાર મેળવવા માટે રાજ્યનાં પોલીસ વડા શિવાનંદ ઝા અને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓની ક્રાઈમ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી આ કોન્ફરન્સમાં ચાર મહાનગરોના પોલીસ કમિશ્નર અને તમામ જિલ્લાના પોલીસ વડાઓ હાજર રહ્યા હતા ક્રાઈમ કોન્ફરન્સમાં જિલ્લામાં થયેલા ગુનાઓ અને તેની સામે લેવાયેલા પગલા અંગેની ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં દિવસ-દિવસે સામાન્ય બાબતે અપહરણની ઘટનાઓ તેમજ હત્યાના બનાવો વધ્યા છે. ખાસ કરીને સુરત શહેરમાં અને રાજકોટમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ ખુબ જ કથળી છે. જેને લઈને રાજયનાં પોલીસ વડાએ અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરી છે.

સીરિયલ કિલરને તાત્કાલિક પકડવા આદેશ

તાજેતરમાં ભાવનગરમાં ચાર દિવસમાં ચાર હત્યાના બનાવો બન્યા છે. અમદાવાદમાં પણ ગુનાખોરીના પ્રમાણમાં વધારો થયો છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છનાં તમામ જીલ્લામાં ગુનાખોરી વધી છે. દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાતમાં તથા મધ્ય ગુજરાતમાં પણ ગુન્હાખોરી વધી છે. આ સમગ્ર બાબતને લઈ ક્રાઈમ કોન્ફરન્સમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત બનતા ગુનાઓને અટકાવવા જરૂરી સૂચનો પણ આપવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં સીરિયલ કિલર હજી સુધી ઝડપાયો નથી તેને લઈને પણ પોલીસ વડાએ જિલ્લા એસપી મયુર ચાવડાને સીરિયલ કિલરને તાત્કાલિક પકડવા આદેશ કર્યો છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.