જૂનાગઢનો પાણીકાપ ઉઠાવી નહીં લેવાય, તો જનતા આંદોલન !

જૂનાગઢ તા.ર

જૂનાગઢ શહેરને પીવાનું પાણી પુરૂં પાડતાં જળસ્ત્રોતમાં પાણીનો પુરતો જથ્થો હોવા છતાં જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાનાં તંત્ર વાહકોની અણઆવડતનાં પરિણામે જૂનાગઢ શહેર આજે પાણીની કટોકટીનો સામનો કરી રહેલ છે અને આ મતલબનો એક અહેવાલ ગત તા.ર૭ એપ્રિલ શનિવારનાં રોજ સૌરાષ્ટ્ર ભૂમિ દૈનિક પત્ર દ્વારા પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો અને પાણીની સાચી સ્થિતિનો ચિતાર પણ આપવામાં આવ્યો હતો. આ દરમ્યાન પાણીનાં જથ્થો જૂનાગઢ માટે કયાં-કયાં છે ? અને તેમાં હાલ કેટલું પાણી છે ? તે અંગે લોકોએ જાણકારી મેળવી છે. વિવિધ સંસ્થા, આગેવાનો, મહાનગરપાલિકાનાં કોંગ્રેસનાં કોર્પોરેટર તેમજ સામાજીક અગ્રણીઓએ રજુઆત કરી છે એક અહેવાલ અનુસાર જૂનાગઢનાં વિલિંગ્ડન ડેમમાં આજની તારીખે ૩૦ ફુટ જેટલો પાણીનો જથ્થો છે જયારે હસ્નાપુર ડેમમાં પણ ર૧ ફુટ પાણી રહેલું છે. આવી સ્થિતિ હોવા છતાં પણ શા માટે પાણીકાપ જૂનાગઢની માથે ઠોકી બેસાડવામાં આવેલ છે. તે અંગેની જાણકારી પ્રાપ્ત થતાં જ લોકોમાં રોષની લાગણી જાવા મળે છે. સૌરાષ્ટ્ર ભૂમિ દૈનિકનાં અહેવાલ બાદ ગઈકાલે જૂનાગઢનાં ધારાસભ્ય ભીખાભાઈ જાષી અને શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ વિનુભાઈ અમીપરાંએ ઓઝત-ર ડેમની મુલાકાત લીધી હતી. ઓઝત-ર ડેમમાં ૩૧ ટકા પાણી હોવાનું તેઓએ જણાવ્યું હતું અને આ ડેમમાંથી આણંદપુર ડેમમાં પાણી છોડી શકાય અને ડેમને ભરવામાં આવે તો પણ આણંદપુર ડેમમાંથી જે વિસ્તારને પાણી આપવાની કાર્યવાહી ચાલે છે તે તમામ વિસ્તારોમાં પાણીનું સંકટ હળવું બને તેમ છે. ઉનાળાને ૪પ દિવસ જેટલો સમય છે પરંતુ જા મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણીનાં સંકટને હળવું બનાવવાનાં પગલાં માટેનું આયોજન કરવામાં આવે તો જૂનાગઢ શહેર પાણીથી તૃપ્ત બને તેમ છે. વિશેષમાં એક તરફ શહેરનાં વિવિધ વિસ્તારોમાંથી પાણીની બુમરાણ સંભળાઈ રહી છે. રોજરોજ વિવિધ વોર્ડમાંથી જનતા મનપા કચેરીએ પાણીની રજુઆત કરવા આવે છે અને છતે પાણીએ પાણી વિના જૂનાગઢ શહેર તરસે રહયું છે તેવો ઘાટ સર્જાયો છે. પાણી માટેનાં સુવ્યવÂસ્થત આયોજન માટે મનપા તંત્ર શા માટે જનતાની અદાલત કે જનતા દરબાર ભરતી નથી તેવો સવાલ પણ ઉઠવા પામેલ છે. જૂનાગઢ મનપાનાં તમામ વોર્ડનાં લોકોનાં અભિપ્રાય જાણી અને પાણી અંગેની મુશ્કેલી હલ કરવાનાં પ્રયાસો કરવા જાઈએ. જા પાણી પ્રશ્ન હલ નહી થાય અને જે પાણી કાપ લાદી દેવામાં આવ્યો છે તે અંગે ફેર વિચારણા કરવામાં નહી આવે તો આંદોલન કરવાની પણ જનતા જનાર્દન તૈયારી કરી રહી છે.

