ન નર્મદાના નીર મળ્યા, ન સૌની યોજનામાં ડેમ ભરાયા

જૂનાગઢ તા.ર

જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં જળ સંકટ ઘેરૂ બન્યું છે. દિન પ્રતિદિન પાણીની સમસ્યા વધુને વધુ વિકરાળ રૂપ ધારણ કરી રહી છે. લોકો પાણી માટે તલખાં મારી રહ્યા છે જો કે તેમ છતાં સરકાર તો ઘોર નિંદ્રામાં પોઢી રહી છે જેના કારણે સ્થાનિક તંત્ર માત્ર પાણી કાપ મુકી રહ્યું છે. સરકારે અગાઉ મસ મોટા વાયદા કર્યા હતા પરંતુ તેની અમલવારી ન થતાં છતે પાણીએ જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ તરસ્યુ રહી ગયું છે. સરકારે અગાઉ વાયદા કર્યા હતા કે સૌની યોજના અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્રના ડેમોને પાણીથી ભરવામાં આવશે જેથી પીવાના પાણીની સમસ્યા નહીં રહે. જો કે આવું કાંઈ થયું નહીં. બીજી બાજુ નર્મદાના નીર આપવાની પણ વાત કરવામાં આવી હતી જો કે જૂનાગઢને જળ સંકટમાંથી ઉગારવા માટે નર્મદાના નીરની તાતી જરૂરીયાત હોવા છતાં નર્મદાના નીર પણ મળ્યા નથી. વળી જૂનાગઢમાં સુજલામ સુફલામ યોજના હેઠળ અનેક જૂના તળાવોને ઉંડા ઉતારવાની માંગ કરાઈ હતી જેથી પાણી સંગ્રહ થતાં જળ સંકટ હળવું બને. આવા તળાવ માટે ધારાસભ્યએ ગ્રાન્ટ પણ આપી હતી. છતાં ઝાંઝરડા સહિત વિસ્તારના અનેક તળાવોને ઉંડા ઉતારવામાં ન આવતા જળ સંગ્રહ થઈ શકયું નથી. જીલ્લાનાં ચેકડેમો, હયાત ડેમો, તળાવોમાંથી કાપ કાઢવાની કામગીરી શરૂ કરાઈ નથી. આમ જૂનાગઢ શહેર જીલ્લામાં પાણીની તંગી ઉભા થવા પાછળ વહીવટી તંત્રની ઘોર બેદરકારી જવાબદાર છે. સરકારની સાથે સ્થાનિક મનપા તંત્ર પણ પાણીનું સુચારૂ આયોજન કરવાના બદલે છતે પાણીએ પાણી કાપ મુકી દે છે. બાદમાં ટેન્કરો દોડાવી કાળી કમાણી કરે છે. દર વર્ષે લાખ્ખો રૂપિયા ટેન્કરના ફેરા પાછળ વેડફે છે તેના બદલે આટલા રૂપિયાથી જૂનાગઢમાં જુના ડુકી ગયેલા બોરને સજીવન કરી શકાય અથવા નવા બોર બનાવાય તો તેમાંથી પાણી લઈ વિતરણ કરી શકાય પરંતુ ટેન્કર દ્વારા કમાણી કરવા માટે જ આવું કાંઈ થતું નથી. જો યોગ્ય આયોજન થાય તો ૪ દિવસનાં બદલે એકાતરા અથવા દરરોજ પાણી આપી શકાય તેવો જથ્થો હોવા છતાં શહેરમાં પાણી પ્રશ્ને અણઘડ આયોજનથી પ્રજા પરેશાન થઈ રહી છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.