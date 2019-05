જૂનાગઢ શહેરમાં લોકોને પીવાના પાણીના નામે પ્રદૂષિત પાણી અપાઈ રહ્યું હોવાનો ઘટસ્ફોટ

જૂનાગઢ તા.૩

કાળઝાળ ઉનાળાની સખ્ત ગરમીમાં એક તરફ પાણીના મુશ્કેલ દિવસો શરૂ થયા છે અને જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા દ્વારા છતે પાણીએ પાણી કાપ લાદવામાં આવ્યો હોવાની વ્યાપક ફરીયાદો ઉઠી રહી છે તો બીજી તરફ પીવાના પાણીના નામે લોકોને પ્રદૂષિત પાણી આપવામાં આવી રહ્યું હોવાનો ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ થયો છે અને પ્રસ્તુત તસ્વીર તેની શાખ પુરે છે. જૂનાગઢ શહેરની પાંચ લાખ કરતાં વધુની જનતાના આરોગ્ય ઉપર ખતરો જાવા મળી શકે છે. મનપાના શાસકો દ્વારા લોકોની પાયાની જરૂરિયાત સમી પીવાના પાણીની જરૂરિયાત સામે બેદરકારી કરવામાં આવી રહી છે. પાદરીયા નજીક બનાવવામાં આવેલો ફિલ્ટર પ્લાન્ટ નિર્માણના ત્રણ વર્ષ થઇ ગયા હોવા છતાં તે શોભાના ગાંઠીયા સમાન જોવા મળી રહ્યો છે. જૂનાગઢ શહેરમાં દૂષિત અને પ્રદુષિત પાણી વિતરણ થતું હોવાને કારણે આગામી દિવસોમાં જૂનાગઢની જનતા કોઈ પાણીજન્ય રોગચાળાના ભરડામાં આવી જાય તેવી પૂરી શક્યતાઓ જોવામાં આવી રહી છે.

જૂનાગઢ મનપાની બેદરકારી :

સમગ્ર દેશ અને રાજ્યમાં સરકાર દ્વારા લોકોની સુખાકારી અને લોકોને પીવાનું ચોખ્ખું પાણી મળી રહે તે માટે સરકારો જાગૃત અને કાર્યરત છે તેવી વાતો છડે ચોક કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ જૂનાગઢ મહાનગરમાં આ વાતો જાણે કે એક સ્વપ્ન હોય તેવું લાગી રહ્યું છે જૂનાગઢના પાદરીયા ગામ નજીક જૂનાગઢ મનપા દ્વારા બનાવવામાં આવેલો પીવાના પાણીનો ફિલ્ટર પ્લાન્ટના લોકાર્પણને ત્રણ વર્ષ વિતવા છતાં હજુ બંધ હાલતમાં જોવા મળી રહ્યું છે.

ફિલ્ટર પ્લાન્ટની હાલત જોતા એવું ચોક્કસ કહી શકાય કે, આ પાણી કોઈ પણ પશુ પક્ષી કે ઝાડને આપવામાં આવે તો તે તમામને નુકસાન કરી શકે છે.

આ સમગ્ર મામલાને લઇને જૂનાગઢ મનપાના પદાધિકારીઓનો સંપર્ક કરવામાં આવતા પદાધિકારીઓએ ચૂંટણીની આચાર સંહિતા ચાલી રહી છે તેને લઈને આ ફિલ્ટર પ્લાન્ટ બંધ થવાનું કારણ દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે જે હાસ્યજનક છે. આવશ્યક સેવામાં આચારસંહિતા લાગતી નથી.

ઓછા ફોર્સથી પાણી આપવા પાછળ કોનું ગણીત કામ કરે છે ?

જૂનાગઢ શહેરમાં જે તે વિસ્તારમાં પાણીનું વિતરણ કરવા સમયે વાલ્વમેન દ્વારા ઓછા ફોર્સથી પાણી અપાતું હોવાની લોકોમાંથી ફરીયાદો ઉઠવા પામી છે. એક તો ત્રણ દિવસ પાણી કાપ અને તેમાંય ઓછા ફોર્સથી પાણી અપાતું હોવાથી ઘણા લોકોને પાણી પહોંચતું ન હોવાથી લોકોમાં ભારે રોષ પ્રવર્તી રહેલ છે. વાલ્વમેનને પાણીનાં ઓછા ફોર્સ શું કામ આપવામાં આવે છે ? તે અંગેની તપાસ કરી અને તાત્કાલીક અસરથી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની માંગણી પણ લોકોમાંથી ઉઠવા પામી છે.

