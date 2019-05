ગુજરાત એટીએસની જાંબાઝ મહિલાઓની ટીમે કુખ્યાત જુસબ અલ્લારખાની ધરપકડ કરી

બોટાદ તા.૬

ગુજરાત એટીએસની ટીમે જૂનાગઢના કુખ્યાત આરોપી જુસબ અલ્લારખાની ધરપકડ કરી હતી. સામાન્ય સંજોગમાં પુરૂષો પોલીસ અધિકારીઓને પણ પરસેવો છોડાવી દે તેવા કુખ્યાત આરોપીને ચાર વિરાંગના મહિલા અધિકારીઓએ ઝડપી લીધો હતો. આરોપી રાજકોટ રૂરલમાં પટેલ યુવાનની હત્યાના ગુનામાં ફરાર હતો. એટીએસના મહિલા પીએસઆઇ એસ.કે. ઓડેદરા અને ટીમે બોટાદ નજીક દેવગઢ ગામના ડુંગરાળ વિસ્તારમાંથી તેને ઝડપી પાડ્યો હતો. આરોપી સામે ૩૫ જેટલા અલગ અલગ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. ગુજરાત એટીએસની ટીમને બાતમી મળી હતી કે, બોટાદના જંગલોમાં કોઇ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે. જેને પગલે એટીએસના ડીઆઇજી હિમાંશુ શુક્લાએ એક ટીમ બનાવી હતી. જેમાં ચાર મહિલા પીએસઆઇનો પણ સમાવેશ કર્યો હતો. તેમાં પીએસઆઈ એસ.કે.ઓડેદરા, પીએસઆઈ નિત્મિકા ગોહિલ, પીએસઆઈ અરૂણા ગામેતી અને પીએસઆઈ શકુંતલા મલે ચોક્કસ બાતમીના આધારે બોટાદના જંગલોમાં સર્ચ શરૂ કરાયું હતું. ત્યારે એક સીમમાંથી જૂનાગઢનો ૩૩થી વધુ ગુન્હાનો ગુનેગાર જુસબ અલ્લારખા મળી આવ્યો હતો. એટીએસની મહિલા પીએસઆઇની ટીમે તેને ઝડપી પાડ્યો હતો. જુસબ અલ્લારખા ઉપર જૂનાગઢમાં ૩૩થી વધુ ગંભીર ગુના નોંધ્યા છે. તે જૂનાગઢ પોલીસ માટે માથાનો દુઃખાવો હતો. ત્યારે આ મહિલા પીએસઆઇએ જુસબ અલ્લારખાને ઝડપી લઈ તેની સામે કાનુની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

બ્રેવો વેલડન… કોંન્ગ્રેચ્યુલેશન… મહિલા પીએસઆઈની ટીમને

બોટાદ નજીકના ડુંગરાળ વિસ્તારમાંથી વિવિધ ગુન્હાઓમાં સંડોવાયેલો નામચીન જૂનાગઢ પંથકનો જુસબ અલ્લારખાને ઝડપી લેવામાં એટીએસની મહિલા પીએસઆઈની ટીમને જબ્બર સફળતા મળી છે. જ્યાં ભલભલા પોલીસ અધિકારી / કર્મચારી આ કુખ્યાત શખ્સ જે વિસ્તારમાં હોય ત્યાં ફરકવાનું નામ લેતા ન હતા તેમજ ઘણા સમયથી ફરાર એવા આ શખ્સને ઝડપી લેવામાં પોલીસ વર્ધી તો ખરી જ ઝાંસીની રાણી જેવું વીરત્વ પણ હોવું જાઈએ અને આ જ બાબત એટીએસની ૪ મહિલા પીએસઆઈની ટીમે કરી દેખાડયું છે. આ બ્રેવો વુમન પીએસઆઈની જાંબાઝ ટીમને અભિનંદન સાથ શુભેચ્છા તેમજ મહિલા પોલીસ વિભાગમાં નૈતીક હિંમત દાખવનારા અને પ્રજાના જાન, માલની સુરક્ષા કરવામાં તેમજ અસામાજીક તત્વોને ઝેર કરવાની નિષ્ઠા દર્શાવનારા આવા મહિલા અધિકારી તેમજ જે કોઈ નિષ્ઠાવાન અધિકારી હોય તેની કદર થવી જ જાઈએ. આપણે એવી આશા રાખીએ કે આ મહિલા પોલીસ અધિકારીને રાજ્યપાલ, મુખ્યમંત્રી, રાજ્યના પોલીસ વડા વગેરે દ્વારા સન્માનીત કરવા જાઈએ તો જ તેનું ગૌરવ આપણે સ્વીકારીએ છીએ તેમ મનાશે.

