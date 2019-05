જૂનાગઢ મહાનગરમાં સમસ્ત બ્રહ્મસમાજની પરશુરામ રથ સાથે ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળશે

જૂનાગઢ તા. ૬

સમસ્ત બ્રહ્મ યુવા સંગઠન દ્વારા સને ર૦૧૭થી જૂનાગઢ મહાનગરમાં વસ્તા ૩પ૦૦૦થી વધુ ભૂદેવોને એકત્રીત કરવા ભગીરથ કાર્ય ઝડપવામાં આવેલ છે. તેમાં ર૦૧૭માં પરશુરામ જન્મ મહોત્સવની શોભાયાત્રામાં ભવિષ્યમાં ન થાય તે રીતની શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

ર૦૧૭ની જેમ ફરી એકવાર ર૦૧૮માં પરશુરામના રથ સાથે ભૂદેવો દ્વારા ગંગાજળ અને મંત્રોચ્ચાર કરી રસ્તો પવિત્ર કરી ૧ર જેટલા ફલોટ્‌સ તેમજ ભૂદેવો દ્વારા તલવારબાજીનું પ્રદર્શન કરી અને ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરાયેલું છે જેની નોંધ સમગ્ર ગુજરાતમાં થયેલ છે તેવા સમસ્ત બ્રહ્મ યુવા સંગઠનના ભગીરથ કાર્યને જૂનાગઢમાં વસ્તા સમસ્ત બ્રહ્મસમાજની તમામ પેટા જ્ઞાતિઓને એક કરી ભવ્ય આયોજન કરેલું છે.

આવી જ રીતે આગામી તા.૭-પ-૧૯ ના રોજ સમસ્ત બ્રહ્મ યુવા સંગઠનના સંસ્થાપક જયદેવ જાષી તથા કાર્તિક ઠાકરની સમગ્ર ટીમ દ્વારા વિશાળ શોભાયાત્રા નીકળશે અને જૂનાગઢ મહાનગરમાં વસ્તા સમસ્ત બ્રહ્મસમાજના તમામ ભૂદેવોને તેમાં ઉપસ્થિત રહેવા નિમંત્રણ પાઠવ્યું છે. સંસ્થાપક જયદેવ જાષી જણાવે છે કે, આ વખતની શોભાયાત્રામાં અખિલ ભારતીય સાધુ સમાજના પ્રમુખ પૂ.મુકતાનંદબાપુના અધ્યક્ષસ્થાને નીકળશે. સાધુ સંતો પણ આ શોભાયાત્રામાં જાડાશે ત્યારે આ શોભાયાત્રાના કન્વીનર પૂનિતભાઈ શર્મા, મ્યુનિ. કોર્પોરેશનના મેયર આદ્યશક્તિબેન મજમુદાર, કોર્પોરેટર નિર્ભય પુરોહીત, શૈલેષભાઈ દવે, કે.ડી. પંડયા, હિમાંશુભાઈ પંડયા દ્વારા સ્તત કાર્યરત રહેવા યુવાનોને હાંકલ કરેલ છે.

સમસ્ત બ્રહ્મ યુવા સંગઠનના વડીલ એવા જૂનાગઢના ધારાસભ્ય ભીખાભાઈ જાષીએ જૂનાગઢ શહેર-તાલુકામાં સમસ્ત તમામ પેટાજ્ઞાતિઓને એક થઈને આ શોભાયાત્રામાં જાડાવા અને સમસ્ત બ્રહ્મસમાજને એક થવા અપીલ કરાઈ છે.

