અયોધ્યા કેસની સુનાવણી : સુપ્રિમ કોર્ટે મધ્યસ્થતા સમિતિને ૧પ ઓગષ્ટની બીજી મુદ્દત આપી

સુપ્રીમ કોર્ટે અયોધ્યા વિવાદ માટેની ગઠીત થયેલી મધ્યસ્થતા પેનલને ૧૫ ઓગસ્ટ સુધીનો વધુ સમય આપ્યો છે. આ પહેલાં મધ્યસ્થતા પેનલે પોતાનો રિપોર્ટ બંધ કવરમાં સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ મૂક્યો હતો. સાથે જ પેનલે મામલાના સમાધાન ઉપર વાતચીત માટે વધુ સમયની માગ કરી હતી.મધ્યસ્થતા પેનલની પાસે આ મામલો ગયા બાદ પહેલી વખત આ કેસની સુનાવણી થઈ હતી.

મામલાની સુનાવણી ચીફ જસ્ટિસ રંજન ગોગોઇના અધ્યક્ષતામાં પાંચ જજની બંધારણીય બેચ કરી રહી છે. જેમાં જસ્ટિસ એસ.એ. બોબડે, જસ્ટિસ ડી.વાય. ચંદ્રચૂડ, જસ્ટિસ અશોક ભૂષણ અને જસ્ટિસ એસ. અબ્દુલ નઝીર સામેલ છે.

૮ માર્ચે થયેલી સુનાવણીમાં અયોધ્યા વિવાદના વાતચીતથી સમાધાન માટે ત્રણ સભ્યની મધ્યસ્થતા પેનલની રચના થઈ હતી. જેની આગેવાની રિટાયર્ડ જસ્ટિસ ફકીર મોહમ્મદ ઈબ્રાહિમ કલીફુલ્લા કરી રહ્યાં હતા. બાકીના બે સભ્યમાં વકીલ શ્રીરામ પંચુ અને આધ્યાત્મિક ગુરુ શ્રીશ્રી રવિશંકર હતા. પેનલને આઠ સપ્તાહનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો અને ચાર સપ્તાહમાં પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ માગવામા આવ્યો હતો. થોડા દિવસો અગાઉ આ મામલામાં અરજી દાખલ કરનાર ૨૫ લોકો મધ્યસ્થી પેનલની સામે રજૂ થયા હતા. અરજી કરનારાઓની સાથે તેમના વકીલ પણ ઉપસ્થિત હતા. આ તમામ લોકોને ફૈઝાબાદ એડમિનિસ્ટ્રેશન તરફથી નોટિસ મોકલવામાં આવી હતી. મધ્યસ્થી પ્રક્રિયા અવધ યુનિવર્સિટીમાં થઈ હતી. આ દરમ્યાન કોઈને પણ ત્યાં જવાની પરવાનગી ન હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે એપ્રિલમાં અયોધ્યાની વિવાદિત ભૂમિ ઉપર પૂજા કરવાની અરજીનો અસ્વીકાર કર્યો હતો. કોર્ટે અરજદારોને કહ્યું હતું કે તમે આ દેશમાં શાંતિ રહેવા દેશો નહીં. અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે અરજદારોને ૫ાંચ લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે આ દંડને દૂર કરવાનો ઈન્કાર કર્યો છે.

નિર્મોહી અખાડાને છોડીને રામલલા વિરાજમાન અને અન્ય હિંદુ પક્ષકારોએ મામલાને મધ્યસ્થતા માટે મોકલવાનો વિરોધ કર્યો હતો. મુસ્લિમ પક્ષકાર અને નિર્મોહી આખાડાએ આ મુદ્દે સહમતી વ્યક્ત કરી હતી. કોર્ટે તમામ પક્ષોની દલીલ સાંભળ્યા બાદ મામલો મધ્યસ્થતાને સોંપ્યો હતો.

